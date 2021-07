Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Apéro Dinato’Art – Pyramides, rites et sacrifices humains chez les Mayas et les Aztèques. Du sang pour les Dieux Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le jeudi 15 juillet à 19:00

Tout le monde a déjà entendu parler des Mayas et des Aztèques, mais sans pour autant bien connaître ces deux civilisations qui ont pourtant marqué l’Histoire du Mexique. Architecture avancée avec les célèbres pyramides de pierre, organisations sociales et politiques complexes, leurs religions présentaient de plus de très fortes similitudes, dont l’obligation de verser rituellement du sang pour satisfaire les Dieux et garantir l’équilibre de l’univers. Vous souhaitez en savoir plus et traverser l’Atlantique le temps d’une soirée ? Rejoignez-nous !

Gratuit, sur inscription

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T20:00:00

