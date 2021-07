Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Apéro Dinato’Art – Couleurs et matériaux, quand la nature se met au service de l’art ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Apéro Dinato’Art – Couleurs et matériaux, quand la nature se met au service de l’art ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 19 août 2021, Nevers. Apéro Dinato’Art – Couleurs et matériaux, quand la nature se met au service de l’art !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le jeudi 19 août à 19:00

Bois incrusté de nacre ciselée pour ce petit reliquaire du 19e siècle, sorti tout exprès des réserves pour cet Apéro Dinato’Art. Mais aussi blancheur de l’ivoire et plumes chatoyantes, pierres brutes ou gemmes étincelantes, métaux communs ou précieux et tous les pigments issus du monde minéral, animal ou végétal… Ce soir, c’est toute la nature qui est au service de l’art. Presque invisibles quand ils ne sont que le support ou magnifiés dans des œuvres uniques, les apports de la nature aux œuvres d’art révèlent un monde foisonnant, riche en émerveillements !

Gratuit, sur inscription

Conférence espace MICRO-FOLIE – Musée numérique Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Adresse 16 rue Saint-Genest 58000 nevers Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers