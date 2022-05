Apéro des voisins Lods Lods Catégories d’évènement: Doubs

Lods

Apéro des voisins Lods, 20 mai 2022, Lods. Apéro des voisins Lods

2022-05-20 – 2022-05-20

Lods Doubs Venez nombreux à cet apéro offert par la mairie. Chaque participant est invité à apporter des amuse-bouches à partager sur le buffet collectif. Venez nombreux à cet apéro offert par la mairie. Chaque participant est invité à apporter des amuse-bouches à partager sur le buffet collectif. Lods

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Lods Autres Lieu Lods Adresse Ville Lods lieuville Lods Departement Doubs

Lods Lods Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lods/

Apéro des voisins Lods 2022-05-20 was last modified: by Apéro des voisins Lods Lods 20 mai 2022 Doubs Lods

Lods Doubs