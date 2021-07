Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde APERO DES VOISIN·E·S DE LA MANUFACTURE CDCN La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

APERO DES VOISIN·E·S DE LA MANUFACTURE CDCN La Manufacture CDCN, 21 septembre 2021, Bordeaux. APERO DES VOISIN·E·S DE LA MANUFACTURE CDCN

La Manufacture CDCN, le mardi 21 septembre à 19:00

[ APERO DES VOISIN·E·S DE LA MANUFACTURE CDCN ] ————————————————- ### mar. 21 septembre – 19h00 ### Ouvert à tous·tes — Chères voisines, cher voisins, Retrouvons-nous le 21 septembre pour faire connaissance, boire un verre et parler de nos projets. Nous avons hâte de faire votre connaissance ! — Gratuit sur réservation ! + d’infos ici : [Apéro des voisin·e·s](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/apero-des-voisin·e·s-bordeaux-la-manufacture-21-sept-2021/)

Gratuit sur réservation

Quoi de mieux pour faire connaissance que de se rencontrer autour d’un apéro ? La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T19:00:00 2021-09-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux