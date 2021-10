Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Apéro des lecteurs Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Cœur de Causse Lot Venez partager votre avis sur les livres que vous avez aimés, vos coups de gueule et découvrir de nouveaux auteurs.

Organisé par la bibliothèque Pajatoutage, ouvert à tous.

