Apéro-décryptage avec Synapses & Kinomad La poule aux potes Cahors, jeudi 11 avril 2024.

« Les I.A. sont-elles créatives ? »

On va faire joujou en équipe avec des I.A. en partant d’un pitch de blockbuster imaginé lors d’un précédent apéro-décryptage, et on va expérimenter en lâchant tout ça dans le grand tout numérique pour voir ce que ça donne, tout en développant notre esprit critique, ensemble ! Et ça, ça va tout changer !

(…et à 18h30 au Grand Palais, ne loupez pas le superbe Undergronde qu’on avait passé lors du Kinoramax 2017- lors d’une projection-discussion organisée par la Fourmi Rouge et Super Loto Editions. On se retrouve ensuite à la Poule aux Potes)

Début : 2024-04-11 21:00:00

La poule aux potes 68 Rue Pelegry

Cahors 46000 Lot Occitanie

