Apéro découverte Elora Châtelaudren-Plouagat, 5 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Apéro découverte Elora Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle Châtelaudren-Plouagat

2022-03-05 18:30:00 – 2022-03-05 21:00:00 Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

Pascal et Florence vous invitent à découvrir les tendances du printemps 2022 de la marque engagée Elora lors d’une soirée privée Chez Georgette.

Plus respectueux de l’environnement, les vêtements sont confectionnés en France et en Europe (de la taille 32 à la taille 52), ils sont distribués uniquement en VDI.

N’hésitez pas à venir accompagné de vos ami(es) pour une apéritif convivial dans ce lieu atypique !

leffetfleurs22@gmail.com +33 2 96 94 57 21 http://www.chez-georgette.com/

