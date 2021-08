Montans Montans Montans, Tarn Apéro découverte au Domaine Carcenac Montans Montans Catégories d’évènement: Montans

Tarn

Apéro découverte au Domaine Carcenac Montans, 14 octobre 2021, Montans. Apéro découverte au Domaine Carcenac 2021-10-14 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-14 Le Jauret Domaine Carcenac

Montans Tarn Montans EUR 8 8 Découvrez le monde du vin autrement.

Circuit découverte “De la Vigne au Vin”, et profitez d’une assiette Fermière et d’une dégustation des vins du Domaine. domaine.carcenac@orange.fr +33 5 63 57 57 28 http://www.domainecarcenac.com/ dernière mise à jour : 2021-05-11 par Maison des Vins de Gaillac

Détails Catégories d’évènement: Montans, Tarn Autres Lieu Montans Adresse Le Jauret Domaine Carcenac Ville Montans lieuville 43.85347#1.87243