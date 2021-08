Nantes OLD Galerie du Zéro Déchet Loire-Atlantique, Nantes Apéro de rentrée bénévoles Galerie du Zéro Déchet OLD Galerie du Zéro Déchet Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

On mise sur du beau temps pour se retrouver au soleil de l’été indien ! J’en profiterai, moi Fanny la nouvelle coordinatrice et animatrice de la Galerie, pour me présenter officiellement et vous proposer ma délicieuse tarte chèvre-menthe et quelques rafraichissements appropriés. N’hésitez pas à venir avec vos propres spécialités. Ce sera l’occasion de vous présenter les petits projets en cours, les nouveaux aménagements de la Galerie et les perspectives pour la fin de l’année. Si vous n’êtes pas encore bénévole, n’hésitez pas à m’appeler au 07 87 06 24 01 pour vous inscrire et pour discuter. Fanny

Gratuit, sur inscription

Déjà bénévole ? Envie de le devenir ? Rejoins nous pour cet apéro ! OLD Galerie du Zéro Déchet 5 rue fénélon 44000 nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

