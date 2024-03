APÉRO DE LA MORT AVEC HAPPY END L’ASSO ZA de Villejames Guérande, lundi 25 mars 2024.

APÉRO DE LA MORT AVEC HAPPY END L’ASSO ZA de Villejames Guérande Loire-Atlantique

Depuis 2018, Happy End l’Asso organise des rencontres au café pour permettre à chacun de s’exprimer librement sur le sujet de la mort et du deuil. Des sujets trop souvent passés sous silence et bannis des conversations, même avec nos proches.

A travers ces cercles de parole, nous souhaitons favoriser l’écoute et permettre à des personnes ayant traversé des épreuves similaires d’échanger entre eux, voire de créer du lien.

L’intention est de ramener un peu de vie autour de ces sujets, et d’échanger sur nos peurs, souhaits, et expériences dans un environnement bienveillant et détendu. Vous êtes libres de parler, ou juste d’écouter.

Il a lieu dans un café ou un restaurant, dans une ambiance conviviale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 18:00:00

fin : 2024-03-25 20:00:00

ZA de Villejames Chez Beer’s Brothers

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathaliederthe2701@gmail.com

L’événement APÉRO DE LA MORT AVEC HAPPY END L’ASSO Guérande a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire