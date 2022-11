Apéro d’accueil sur les pistes Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey

Apéro d’accueil sur les pistes Orbey, 4 février 2023, Orbey. Apéro d’accueil sur les pistes

Lac Blanc 1200 Orbey Haut-Rhin

2023-02-04 11:00:00 – 2023-03-06 12:00:00 Orbey

Haut-Rhin Orbey Tous les lundis des vacances d’hiver, à la station du Lac Blanc. Rendez vous à 11h pour un apéritif aux couleurs alsaciennes, offert aux vacanciers devant le bâtiment d’accueil, à Lac Blanc 1200. Venez nombreux ! Apéro de bienvenue matinal et ambiance conviviale avec l’équipe de l’office de tourisme. +33 3 89 78 22 78 Orbey

