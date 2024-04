Apéro d’accueil Kaysersberg Vignoble, lundi 8 juillet 2024.

Apéro d’accueil Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

L’équipe de l’office accueille les estivants pour découvrir la vallée et déguster des produits locaux.

Venez prendre l’apéro avec nous dans une ambiance conviviale, sur le parvis de la mairie (ou en cas de pluie dans la cour de l’arsenal). Voici l’occasion pour vous de faire connaissance avec l’équipe de l’office de tourisme, et de découvrir les musées de la vallée de Kaysersberg (musée du bois, musée des eaux-de-vie). Et dégustez nos produits locaux (bière welche, fromage, vin, bretzel). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 11:00:00

fin : 2024-08-26 12:00:00

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

