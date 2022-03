Apéro curieux – À la découverte du ciné-concert Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Apéro curieux – À la découverte du ciné-concert Centre culturel Athanor, 22 mars 2022, Guérande. Apéro curieux – À la découverte du ciné-concert

Centre culturel Athanor, le mardi 22 mars à 18:30

Autour du ciné-concert CHARLOT JOUE EN CONCERT Travail de composition de la musique à l’image, histoire du cinéma muet, présentation de l’orchestre, extraits musicaux live… un musicien et une médiatrice de l’ONPL vous livreront tous les secrets de ce ciné-concert, lors de cette rencontre suivie d’un moment convivial. – À partir de 10 ans – Toutes les infos sur le ciné-concert, par [ici](https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/culture/centre-culturel-athanor/spectacles/charlot-joue-en-concert-11145).

Gratuit – sur inscription. Présentation d’un pass sanitaire pour les 12 ans et +, et pass vaccinal pour les 16 ans et +.

Rencontre musicale avec un musicien de l’Orchestre national des Pays de la Loire Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:30:00 2022-03-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Apéro curieux – À la découverte du ciné-concert Centre culturel Athanor 2022-03-22 was last modified: by Apéro curieux – À la découverte du ciné-concert Centre culturel Athanor Centre culturel Athanor 22 mars 2022 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique