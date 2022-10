Apéro Cult #1 : Tremplin #Dérapage

2022-10-20 – 2022-10-20 A l’occasion du festival Dérapage, le Centre culturel Jovence et le centre culturel Juliette Drouet s’associent pour accompagner un groupe de musique, en amont et pendant le festival. Après une semaine de résidence dans les murs de Jovence, nous vous invitons à découvrir le travail des artistes lors d’une sortie de résidence, le jeudi 20 octobre à 19h à Jovence. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

