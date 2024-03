Apéro Coop Place du Champ de Foire Sauvagnon, vendredi 29 mars 2024.

Apéro Coop Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

La Coop des Luys, dans le cadre de sa petite cave de vins bio et naturels, lance les Apéro’Coop, pour vous faire découvrir des vins du sud-ouest et des Pyrénées. Bio ou naturels, ces vins sont sélectionnés par Caroline WELTZER, sommelière de L’ATELIER VINO. En main, vous aurez, 1 verre de vin blanc ou rouge, et 1 tapas composée avec des produits de fermes locales. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 17:00:00

fin : 2024-03-29 19:00:00

Place du Champ de Foire La Coop des Luys

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact.coopdesluys@gmail.com

L’événement Apéro Coop Sauvagnon a été mis à jour le 2024-03-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN