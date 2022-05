Apéro convivial suivi d’une visite dans les caveaux du château Musée Baron-Martin Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Apéro convivial suivi d’une visite dans les caveaux du château Musée Baron-Martin, 14 mai 2022, Gray. Apéro convivial suivi d’une visite dans les caveaux du château

Musée Baron-Martin, le samedi 14 mai à 19:45

Alcibiade et son chien, Bérénice sur le point de devenir une constellation, une jeune femme s’éveillant, un enfant endormi ou un sarcophage veillant sur l’éternité de ses occupants…..vous convient à leur découverte à la lumière des torches dans une nuit pas comme les autres où chaque œuvre s’exprime en fragments et en liberté et où le temps suspend son vol…

Entrée libre

Apéro convivial à 19h45 et lumière sur les collections des caveaux du château médiéval à 20h15 Musée Baron-Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Musée Baron-Martin Adresse 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Ville Gray lieuville Musée Baron-Martin Gray Departement Haute-Saône

Musée Baron-Martin Gray Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gray/

Apéro convivial suivi d’une visite dans les caveaux du château Musée Baron-Martin 2022-05-14 was last modified: by Apéro convivial suivi d’une visite dans les caveaux du château Musée Baron-Martin Musée Baron-Martin 14 mai 2022 Gray Musée Baron Martin Gray

Gray Haute-Saône