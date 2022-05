Apéro Contes Laroin, 20 mai 2022, Laroin.

Apéro Contes Jardinerie du Près vert 37 rue Principale Laroin

2022-05-20 19:00:00 – 2022-05-20 22:00:00 Jardinerie du Près vert 37 rue Principale

Laroin Pyrénées-Atlantiques Laroin

EUR 0 0 L’association “La Preffass” organise la fête du printemps:

– Marion Lo Monaco et ses contes au gré du vent, dans la Jardinerie du Pré Vert qui nous héberge généreusement, au milieu des plantes, et même sous la serre s’il jamais il pleut…

Plus d’excuse pour ne pas faire la fête, et on compte sur vous

– Buvette et vente de gâteaux et tapas.

la preffass

Jardinerie du Près vert 37 rue Principale Laroin

