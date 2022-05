Apéro-contes Jardinerie Pré Vert Laroin Catégories d’évènement: Laroin

Pendant toute la durée des travaux à la Ferme Guilhembaqué, la Prefass’ va proposer une programmation itinérante sur la commune de Laroin. La 1ère date de cette programmation hors-les-murs est le vendredi 20 mai, de 19h à 22h, à la Jardinerie du Pré Vert de Laroin. Au programme de cet apéro-contes : Vent d’histoires en 3 courants d’air, par la conteuse Marion Lo Monaco. Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent dans les arbres. Quand il y a du vent, ils s’envolent et glissent sous les portes, dans l’entrebâillement des fenêtres, à l’intérieur des maisons et se posent sur l’épaule de quelqu’un. Alors, cette personne croit qu’elle a envie de raconter une histoire. Mais, en vérité, c’est l’histoire qui vient se faire raconter. Je sens un courant d’air, pas vous ?! Tour de contes libre au gré des vents. Tout public, dès 6 ans Durée : dépendante de la contenance des oreilles Boissons, tapas et gâteaux seront vendus sur place. L’entrée est gratuite, mais la participation de tous est nécessaire. En cas de pluie, l’événement se tiendra… sous la serre !

