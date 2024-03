Apéro Contes à Sévérac-le-Château, dans le cadre du Festival « La Tuta a Contes » Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, dimanche 17 mars 2024.

Venez au Café Moderne à Sévérac-le-Château rencontrer les conteurs et conteuses du Festival « La Tuta a Contes », le temps d’un apéro partagé !

Avec les conteurs et conteuses du Festival et les participant·e·s de l’atelier conte de Monique Burg. Ce sera également l’occasion de découvrir le nouveau livre de Florant Mercadier Quatre vies, une mort.

RDV à 12h au Café Moderne à Sévérac-le-Château. .

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Sévérac-le-Château Café Moderne

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

L’événement Apéro Contes à Sévérac-le-Château, dans le cadre du Festival « La Tuta a Contes » Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac