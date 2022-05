Apéro Conte – Festival du Conte, 27 mai 2022, .

Apéro Conte – Festival du Conte

2022-05-27 – 2022-05-27

EUR JEAN-JACQUES FDIDA ET FRÉDÉRIC NAUD

Un nouveau duo, masculin cette fois : Jean-Jacques Fdida amoureux fou des cultures du monde et adepte du partage artistique, et Frédéric Naud créateur d’univers combinant réalité, merveilleux, absurde et humour !

JEAN-JACQUES FDIDA ET FRÉDÉRIC NAUD

Un nouveau duo, masculin cette fois : Jean-Jacques Fdida amoureux fou des cultures du monde et adepte du partage artistique, et Frédéric Naud créateur d’univers combinant réalité, merveilleux, absurde et humour !

JEAN-JACQUES FDIDA ET FRÉDÉRIC NAUD

Un nouveau duo, masculin cette fois : Jean-Jacques Fdida amoureux fou des cultures du monde et adepte du partage artistique, et Frédéric Naud créateur d’univers combinant réalité, merveilleux, absurde et humour !

dernière mise à jour : 2022-04-09 par