Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saints-en-Puisaye

Yonne

Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye, 12 avril 2022, Saints-en-Puisaye. Apéro-connexions

Café associatif de Saints-en-Puisaye, le mardi 12 avril à 19:00

Prochain rendez-vous : le mardi 12 avril à 19h00 au café associatif de Saints-en-Puisaye (à côté de la Mairie). **Thème :** Convention Citoyenne pour le Climat : qu’en reste-t’il ? Avec Victor, Poyaudin faisant partie des 150 membres de la convention tirés au sort. N’oubliez pas d’apporter à boire et à manger, à partager ! [Plus de détails sur les apéros-connexions ici](https://www.lestransitions.org/aperos-connexions).

Entrée libre

Organisé par Transitions Café associatif de Saints-en-Puisaye saints-en-puisaye Saints-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saints-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Café associatif de Saints-en-Puisaye Adresse saints-en-puisaye Ville Saints-en-Puisaye lieuville Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Departement Yonne

Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saints-en-puisaye/

Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye 2022-04-12 was last modified: by Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye Café associatif de Saints-en-Puisaye 12 avril 2022 Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye

Saints-en-Puisaye Yonne