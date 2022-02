Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye, 8 mars 2022, Saints-en-Puisaye.

Apéro-connexions

Café associatif de Saints-en-Puisaye, le mardi 8 mars à 19:00

L’intention est de faciliter la connexion de personnes, de projets, et de partager un moment convivial ! **La proposition :** rendez-vous tous les 2èmes mardis du mois ; chacun.e apporte de quoi manger et boire, à partager ; à chaque fois, une association différente viendra proposer une mini-animation. **Prochain rendez-vous :** le mardi 8 mars, 19h00, café associatif de Saints-en-Puisaye (à côté de la Mairie). **Thème :** violences faites aux femmes, LGBTQ+ et patriarcat… “Les neuves de cœur” est un tout jeune collectif d’habitantes de Puisaye, constitué dans l’intention de rendre visible les violences faites aux femmes et plus généralement les conséquences du patriarcat, d’offrir un espace-ressource chaleureux à toute femme et de favoriser la libération de la parole des femmes victimes de violences. Plus de détails : [[https://www.lestransitions.org/](https://www.lestransitions.org/)](https://www.lestransitions.org/)

Entrée libre

Organisé par Transitions

Café associatif de Saints-en-Puisaye saints-en-puisaye Saints-en-Puisaye Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T21:30:00