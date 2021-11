Saints-en-Puisaye Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye, Yonne Apéro-connexions Café associatif de Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saints-en-Puisaye

Inspiré.e.s par les apéros de Renaissance Joigny, nous lançons les apéros-connexions en Puisaye-Forterre ! L’intention est de faciliter la connexion de personnes, de projets, et de partager un moment convivial ! La proposition : rendez-vous tous les 2èmes mardis du mois ; chacun.e apporte de quoi manger et boire ; à chaque fois, une association différente viendra proposer une mini-animation. Prochain rendez-vous : le mardi 14 décembre, 19h00, café associatif de Saints-en-Puisaye (à côté de la Mairie). Animation : [inventons nos vies bas carbone](https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone). Plus de détails sur : [[https://www.lestransitions.org/](https://www.lestransitions.org/)](https://www.lestransitions.org/)

Gratuit – chacun.e apporte de quoi manger et boire

Organisé par Transitions Café associatif de Saints-en-Puisaye saints-en-puisaye Saints-en-Puisaye Yonne

