Apéro-conférence le sucre, tous addicts ? Thann, vendredi 17 mai 2024.

Apéro-conférence le sucre, tous addicts ? Thann Haut-Rhin

Conférence présentée par Céline Portal et suivie d’un buffet dînatoire bio, local et de saison, concocté par la naturopathe Murielle Higelin.

Le sucre est partout, et pas seulement dans vos gâteaux préférés ! Il se cache dans de nombreux produits industriels salés, dans les fruits et toute source de glucides ! Quels sont les risques pour la santé ? Quelles stratégies gagnantes pour réduire le sucre sans frustration ?

Cette conférence présentée par Céline Portal sera suivie d’un buffet dînatoire bio, local et de saison, concocté par la naturopathe Murielle Higelin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:30:00

fin : 2024-05-17 20:30:00

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@sm4.fr

L’événement Apéro-conférence le sucre, tous addicts ? Thann a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay