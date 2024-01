Apéro-conférence « Le Météore Napoléon » CDMA Égletons, jeudi 14 mars 2024.

Apéro-conférence « Le Météore Napoléon » CDMA Égletons Corrèze

Une Micro-conférence, tout public, de 18h30 à 19h30 sur le thème « Le Météore Napoléon » !

L’année 2024 marque le 220e anniversaire du couronnement impérial de Napoléon Ier, alors que son influence sur la France et l’Europe reste tout à fait tangible. Il va présider au destin de la France au carrefour de son histoire, lors des Guerres Napoléoniennes.

Dernier chef d’Etat ayant à la fois pouvoir politique absolu et génie militaire, il reste dans les consciences collectives comme un homme d’exception dont le destin météoritique transforma un continent entier.

Gratuit, sur réservation.

CDMA 2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediation.microfolie@mairie-egletons.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 19:30:00



L’événement Apéro-conférence « Le Météore Napoléon » Égletons a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières