Site Saint-Sauveur, le mercredi 9 mars à 19:00

### L’art de l’accumulation En lien avec la résidence de **Julie Maquet**, venez découvrir des artistes qui, comme elle, détournent les objets du quotidien. Par l’accumulation parfois compulsive, ils en modifient la fonction utilitaire et notre perception. La forme et la matière apparaissent alors sous un nouvel aspect parfois plus beau, merveilleux ou nostalgique. Une chose est sûre, on ne regardera plus jamais ces objets de la même manière !. Le Site Saint-Sauveur invite **les Têtes renversantes**, pour une soirée décalée et décontractée autour de l’Histoire de l’art le 9 mars 2022. A la suite de la présentation, le Site Saint-Sauveur vous propose de partager un moment convivial selon les consignes en vigueur.

Gratuit, réservation obligatoire.

Site Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 85260 Rocheservière Rocheservière Vendée



