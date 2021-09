APERO CONFERENCE DEGUSTATRICE FROMAGERE salle FCC, 26 septembre 2021, Cossé-le-Vivien.

salle FCC, le dimanche 26 septembre à 10:30

### Compagnie OPUS ### Dans le cadre du grenelle de la santé publique, o.P.u.S vous convie à une réunion de sensibilisation aux dangers du fromage. Vous bénéficierez d’une information enfin objective sur les dommages dits “collatéraux” ainsi que sur les risques physiologiques directs. ### A l’ordre du jour du conférencier : risques bactériologiques, surcharge pondérale, surcalcification, danger fractal et menace transalpine. ### Ses arguments ? Contrevérités pseudo scientifiques et redoutables vues de l’esprit. ### Son arsenal ? Diapositives surannées et maigre panoplie d’objets contondants. ### Son credo ? Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin ! ### VOUS NE POURREZ PLUS DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS !

PASS SANITAIRE Tarif plein 14€, tarif CE et abonnés 12€, – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 7€

HUMOUR

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien Mayenne



