Site Saint-Sauveur, le vendredi 8 avril à 19:00

**A la suite de la présentation, le Site Saint-Sauveur vous propose de partager un moment convivial selon les consignes en vigueur.** Julie Maquet en résidence de création jusqu’au 1er mai 2022. ———————————————————— Le 3 janvier dernier, l’artiste plasticienne Julie Maquet a investi l’atelier du Site Saint-Sauveur à Rocheservière pour 4 mois de création. Sa résidence est ponctuée de nombreuses rencontres avec les publics, pour découvrir l’univers et le travail de l’artiste. Julie Maquet : la matière et le geste à l’excès ———————————————– Julie Maquet développe principalement un **travail de dessin, de volume et d’installation**, qui consiste à déplacer de manière poétique le sens et la fonction d’objets communs. Sa base de travail est composée d’objets manufacturés et de matières industrielles, récupérés ou achetés en gros, souvent reconnaissables par tous, mais auxquels on n’accorde pas forcément de valeur esthétique. Par le labeur et le geste, elle provoque leur métamorphose et fabrique des formes hybrides, organiques, animales, végétales ou minérales, qui questionnent les notions de standard, de norme et de conformité. A Rocheservière, Julie Maquet travaille à des œuvres en volume ainsi qu’en dessin, qui pourront composer une ou plusieurs installations. Elle a commencé à manipuler des matières et objets d’un stock existant (joints caoutchouc, bouchons, CD) mais reste ouverte à toute suggestion qui pourrait naître de ses rencontres avec le territoire et ses habitants. Un univers contemplatif prend déjà forme pour ceux qui viennent à sa rencontre. Diplômée de l’**école des beaux-arts d’Angers, lauréate du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes**, Julie Maquet vit et travaille à Nantes. Les résidences ponctuent régulièrement son parcours professionnel, comme autant de défis et de bouffées d’inspiration.

Gratuit, réservation obligatoire.

En suivant la formule des apéro-conférences, une approche décalée et décontractée de l’Histoire de l’art, Julie Maquet propose une découverte de son travail.

Site Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 85260 Rocheservière Rocheservière Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T20:00:00