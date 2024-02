Apéro-conférence Salle du RDC, Maison des Associations Aire-sur-l’Adour, mardi 5 mars 2024.

L’association l’Instant Libellule, en partenariat avec l’association Qi gong Evolution, vous propose des conférences bien-être chaque 1er mardi du mois.

Faire découvrir ,Informer, Transmettre et promouvoir auprès de tout public, les techniques et pratiques relevant du bien-être

Apéro/Conférence Mardi 05 Mars, Sur inscription , à 19h30

Christelle Daniszewski Liseuse d’Ames propose…

La psychogenealogie, « Des drames des ancêtres à la libération de notre vie. »

Prochaine conférence Mardi 02 Avril « Stop aux Régimes I Optez pour une alimentation saine et gourmande pour retrouver votre poids idéal » par Isabelle Lemière .

Début : 2024-03-05 19:30:00

fin : 2024-03-05

Salle du RDC, Maison des Associations 2 rue du Château

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

