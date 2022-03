Apéro-conf : Metz, le nez en l’air / Cécile Gastaldo Le Royal Royal, 5 avril 2022, Nancy.

Apéro-conf : Metz, le nez en l’air / Cécile Gastaldo

Le Royal Royal, le mardi 5 avril à 19:30

Flâner, est-ce une activité de tout repos? La bonhommie de l’expression n’est-elle pas trompeuse pour quiconque lève le regard et s’intéresse à ce qui dépasse le niveau de son champ visuel? En écrivant _Metz, le nez en l’air_, Cécile Gastaldo ajoute quelques jalons à la dérive urbaine. Son sous-titre éloquent, _Mascarons et autres détails – Façades insolites en Nouvelle Ville_, divulgue le remarquable travail d’archive entrepris par l’historienne de l’architecture pour redécouvrir les détails perdus dans les hauteurs ou les recoins des rues de l’agglomération messine, de la gare à Montigny en passant par le Sablon. Après une première session messine riche en échanges et curiosités et une annulation à Nancy, Cécile Gastaldo prendra la parole et un verre au Royal Royal pour revenir sur ses pérégrinations et ses observations au cœur de la préfecture mosellane. ☶ son ouvrage aux Éditions des Paraiges : [[https://bit.ly/3tAdjfV](https://bit.ly/3tAdjfV)](https://bit.ly/3tAdjfV) ☷ [www.instagram.com/cecilegastaldo/](http://www.instagram.com/cecilegastaldo/) ☱ event FB : [[https://fb.me/e/4rF1P3lNK](https://fb.me/e/4rF1P3lNK)](https://fb.me/e/4rF1P3lNK)

Entrée libre

Déambulation photographique en Moselle

Le Royal Royal 22 rue de Mon désert Nancy Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:30:00 2022-04-05T21:00:00