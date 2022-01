Apéro-conf : Metz, le nez en l’air / Cécile Gastaldo Le Royal Royal Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Le Royal Royal, le mardi 1 février à 19:30

Flâner, est-ce une activité de tout repos? La bonhommie de l’expression n’est-elle pas trompeuse pour quiconque lève le regard et s’intéresse à ce qui dépasse le niveau de son champ visuel? En écrivant _Metz, le nez en l’air_, Cécile Gastaldo ajoute quelques jalons à la dérive urbaine. Son sous-titre éloquent, _Mascarons et autres détails – Façades insolites en Nouvelle Ville_, divulgue le remarquable travail d’archive entrepris par l’historienne de l’architecture pour redécouvrir les détails perdus dans les hauteurs ou les recoins des rues de l’agglomération messine, de la gare à Montigny en passant par le Sablon. Après une première session messine riche en échanges et curiosités, Cécile Gastaldo prendra la parole et un verre au Royal Royal pour revenir sur ses pérégrinations et ses observations au cœur de la préfecture mosellane.

Entrée libre

