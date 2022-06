Apéro-concertation Levet Levet Catégories d’évènement: 18340

Levet 18340 Rendez-vous vendredi 10 juin à 18h pour un apéro-concertation. Au programme : découverte de nos activités, temps d’expression et choix d’un nom pour notre local. N’hésitez pas à venir seul.e, entre amis ou en famille ! Depuis 2021, vous avez certainement entendu parler de l’EVS de Levet, un lieu de rencontre, d’échanges et d’animations ouvert à tous. Autour de cet apéro, vous pourrez vous exprimer sur de nouveaux projet pour cet espace et lui trouver un nom qui vous ressemble. Venez seul, en famille, entre amis +33 2 48 48 01 00 Rendez-vous vendredi 10 juin à 18h pour un apéro-concertation. Au programme : découverte de nos activités, temps d’expression et choix d’un nom pour notre local. N’hésitez pas à venir seul.e, entre amis ou en famille ! pixabay

