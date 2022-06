Apéro concert « Zogo-Blues »au Ti Wanik

Apéro concert « Zogo-Blues »au Ti Wanik, 22 juillet 2022, . Apéro concert « Zogo-Blues »au Ti Wanik

2022-07-22 – 2022-07-22 Dans un cadre familial et convivial, venez vous ambiancer au son du blues au « Ti Wanik ». Réservation conseillée au 02 22 55 16 34 Dans un cadre familial et convivial, venez vous ambiancer au son du blues au « Ti Wanik ». Réservation conseillée au 02 22 55 16 34 dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville