Uckange

APÉRO CONCERT – WHO'S THE CUBAN

APÉRO CONCERT – WHO'S THE CUBAN

2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 20:30:00 20:30:00

Uckange Moselle Dans le cadre des Nights de l’U4, nous vous proposons un apéro concert avec le groupe Who’s The Cuban. Who’s The Cuban est un groupe de musique Latin Psychedelic Pop Rock formé en 2017 entre Nancy et Paris. Les musiciens partagent l’irrésistible envie de mêler l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock psychédélique (sans réservation). Après le concert, découvrez l’histoire de ce lieu symbolique avec une visite guidée à 21h. Jauge limitée, réservation obligatoire par téléphone ou mail. SMASH dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Étiquettes évènement : Autres Lieu Uckange Adresse Ville Uckange lieuville 49.30659#6.1571