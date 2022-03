Apéro-Concert Viuz-en-Sallaz, 19 mars 2022, Viuz-en-Sallaz. Apéro-Concert Restaurant et salon de thé “Les Herbes Folles” 979 avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz

2022-03-19 19:00:00 – 2022-03-19 21:00:00

Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie Pour fêter le retour du printemps Les Herbes Folles vous proposent un apéro-concert avec Swing-Gum Trio et ses chansons à mâcher ! Pour tous les amateurs de chansons françaises. +33 6 82 95 44 37 https://www.restaurant-les-herbes-folles.fr/ Restaurant et salon de thé “Les Herbes Folles” 979 avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz

