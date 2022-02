Apéro Concert Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Apéro Concert Villefranche-sur-Saône, 16 février 2022, Villefranche-sur-Saône. Apéro Concert Brasserie du théatre 62 rue de la gaité Villefranche-sur-Saône

2022-02-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-16 20:30:00 20:30:00 Brasserie du théatre 62 rue de la gaité

Villefranche-sur-Saône Rhône Groupe Caladois en concert à la Brasserie du théâtre à l’occasion d’un apéro concert. contact@brasseriedutheatre-villefranche.com +33 4 74 60 43 06 https://www.brasseriedutheatre-villefranche.com/ Brasserie du théatre 62 rue de la gaité Villefranche-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Brasserie du théatre 62 rue de la gaité Ville Villefranche-sur-Saône lieuville Brasserie du théatre 62 rue de la gaité Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Apéro Concert Villefranche-sur-Saône 2022-02-16 was last modified: by Apéro Concert Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 16 février 2022 rhône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône