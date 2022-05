Apéro concert : Trio Jazz Bossa Occitane Cajarc, 20 juillet 2022, Cajarc.

Apéro concert : Trio Jazz Bossa Occitane Cajarc

2022-07-20 18:30:00 – 2022-07-20 21:00:00

Cajarc Lot

A partir de 18h30 à l’heure de l’apéro, rendez-vous au bord du Lot les mercredis: 21 et 28 juillet et les 04, 11 et 18 août.

Le groupe local “Amor de luènh” vous invite à partager son amour de la musique jazz bossa mêlée à la langue occitane, pour une soirée estivale en musique sur les berges du Lot.

+33 6 81 32 72 57

fb amor de luenh

Cajarc

