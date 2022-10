Apéro concert Tourouvre au Perche, 22 octobre 2022, Tourouvre au Perche.

Apéro concert

19 rue du 13 août 1944 Hôtel Restaurant de France / La Maison d’en face TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne Hôtel Restaurant de France / La Maison d’en face 19 rue du 13 août 1944

2022-10-22 – 2022-10-22

Hôtel Restaurant de France / La Maison d’en face 19 rue du 13 août 1944

Tourouvre au Perche

Orne

A l’occasion de l’accueil en résidence du groupe « No silêncio » par les « Arts Perchés ». Le groupe reprend et réarrange des chansons issues du répertoire traditionnel d’Italie, de Grèce, du Portugal (etc.), et mêle influences jazz, tsiganes, et chants populaires. Les mélodies portées par la guitare, le violon, la contrebasse et la voix envoutante de la chanteuse résonnent comme une promesse de voyage.

A l’occasion de l’accueil en résidence du groupe « No silêncio » par les « Arts Perchés ». Le groupe reprend et réarrange des chansons issues du répertoire traditionnel d’Italie, de Grèce, du Portugal (etc.), et mêle influences jazz, tsiganes, et…

artsperches@gmail.com +33 2 33 25 73 55

Hôtel Restaurant de France / La Maison d’en face 19 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-10-11 par