Apéro Concert Titouan Mios, 4 mars 2022, Mios.

Apéro Concert Titouan Salle des Fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios

2022-03-04 – 2022-03-04 Salle des Fêtes Allée de Vallon de San Vicente

Mios Gironde Mios

EUR Avec le hip-hop en fil d’ariane, Titouan & Alex viennent nous conter leur monde, ses carcans et ses possibles.

Symboles d’une génération déterminée évoluant dans une société en crise, leurs souffles et leurs corps sont les deux facettes d’une même colère, d’un même espoir.

Durant ce voyage chorégraphié s‘invite un jazz teinté de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traversière flirtant avec le beatbox, et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse.

Texte et corps s’unissent pour nous délivrer une émotion brute, entre envie d’ailleurs et d’en découdre !

Ouverture des portes à 19h30

La billetterie en ligne sera ouverte à partir du 14 février 2022.

+33 5 56 26 66 21

Affiche Titouan

Salle des Fêtes Allée de Vallon de San Vicente Mios

