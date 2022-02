Apéro concert Titouan Gujan-Mestras, 18 mars 2022, Gujan-Mestras.

Apéro concert Titouan Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras

2022-03-18 19:00:00 – 2022-03-18 Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric

Gujan-Mestras Gironde

EUR 6 6 « Titouan ». Organisé par le Service Culturel de la Ville de Gujan-Mestras.

Titouan Arrabie-Aubiès : rap, instruments à vent, beatbox, machines

Alexandre Sossah : danse, chant

Sur fond de hip hop, mêlant musique, danse et textes, Titouan s’affranchit des frontières. Une invitation dans un voyage puissant où le jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales. Deux conteurs sur scène pour une même histoire captivante. La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines. Texte et corps s’unissent pour nous délivrer une émotion brute. En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui, le temps d’un spectacle, interroge les certitudes en transportant son auditoire hors des sentiers battus.

Retrouvez lors de cette soirée les oeuvres de l’artiste peintre Laure Lacave.

Nina Bourgeois

