Apéro concert ‘Titouan’ Cézac, 25 mars 2022, Cézac.

Apéro concert ‘Titouan’ Cézac

2022-03-25 19:00:00 – 2022-03-25 20:30:00

Cézac Gironde Cézac

0 0 EUR Avec le hip hop en fil d’ariane, Titouan (musique) et Alex (danse) s’affranchissent des frontières et viennent nous conter leur monde, avec ses carcans et ses possibles.

La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. Texte et corps s’unissent pour délivrer une émotion brute.

Titouan, c’est une invitation à un voyage puissant où le Jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales.

En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui, le temps d’un spectacle, interroge les certitudes en vous transportant hors des sentiers battus.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Avec le hip hop en fil d’ariane, Titouan (musique) et Alex (danse) s’affranchissent des frontières et viennent nous conter leur monde, avec ses carcans et ses possibles.

La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. Texte et corps s’unissent pour délivrer une émotion brute.

Titouan, c’est une invitation à un voyage puissant où le Jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales.

En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui, le temps d’un spectacle, interroge les certitudes en vous transportant hors des sentiers battus.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

+33 5 57 58 67 18

Avec le hip hop en fil d’ariane, Titouan (musique) et Alex (danse) s’affranchissent des frontières et viennent nous conter leur monde, avec ses carcans et ses possibles.

La flûte traversière flirtant avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. Texte et corps s’unissent pour délivrer une émotion brute.

Titouan, c’est une invitation à un voyage puissant où le Jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales.

En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui, le temps d’un spectacle, interroge les certitudes en vous transportant hors des sentiers battus.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

©Poe 047

Cézac

dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT Latitude Nord Gironde