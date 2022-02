Apéro-Concert Tango suivi d’un Bal AKDmia del Tango Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’AKDmia del tango Marseille avec Fernando Maguna est heureuse de vous proposer de Février à Juin, un nouveau concept sous la forme d’un Apéro -concert tango ,suivi d’un bal Carte Blanche à Fernando Maguna …invite un artiste Samedi 26 Février Artiste invité :Walter Daniel* 19H :Apéro -Tapas 20H :Concert 21H30 -Minuit : Bal PAF:15€ Lieu: AKDmia 3A rue des héros 13001 Marseille . Métro/Tram les Réformés * Walter Daniel vit à Avignon et nous a fait l’honneur de venir plusieurs fois chanter avec las TIPICAS . Le 26 février on le retrouve en SOLO pour un répertoire tango buen porteño

AKDmia del Tango 3a rue des Héros 13001 Marseille

