Apéro concert Tan2em Salle des Fêtes Mios, vendredi 22 mars 2024.

Venez découvrir le vendredi 22 mars, lors du prochain apéro concert, le groupe Tan2em.

Après un premier album sorti en février 2023, une centaine de concerts en France et en Europe, Tan2em revient pour un nouveau tour. Le groupe fait peau neuve, avec l’arrivée de Julien Perugini à la contrebasse, aux stomps et aux choeurs.

Le duo vocal Juliette et Laurent continue de mener la cadence en live et dérouler leurs histoires. Mika tiendra tour à tour les guitares folk et électrique.

Alliant conscience et émotions, Tan2em fait dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes et des accords de guitare, banjo et percussions.

Tarifs 8 euros/adulte Gratuit pour les moins de 16 ans (tarif réduit à 3 euros)

Achat sur place ou billetterie en ligne. 8 8 EUR.

Début : 2024-03-22 19:30:00

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@villemios.fr

