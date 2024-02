Apéro concert ‘TAN2EM’ Marcenais, samedi 23 mars 2024.

Profitez de cette soirée musicale aux sons folk, avec Tan2em, qui revient pour un nouveau tour et continue à faire dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes ! Le groupe fait peau neuve, avec l’arrivée de Julien Perugini à la contrebasse, aux stomps et aux choeurs. Le duo vocal Juliette et Laurent, en tête du peloton, continue de mener la cadence en live et dérouler leurs histoires. Mika tiendra tour à tour les guitares folk et électrique. Ce nouveau TAN2EM propose un spectacle renouvelé, plus orienté bluegrass.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC EUR.

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

Le bourg

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@latitude-nord-gironde.fr

