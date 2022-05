APÉRO CONCERT – TAMBOURS DU BRONX

2022-07-30 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-30 20:30:00 20:30:00 Battant la chamade depuis les années 80, Les Tambours du Bronx continuent d’entraîner leurs millions de fidèles dans leur transe sacrée. Réputés à travers le monde entier, les Français proposent une musique percussive et explosive en martelant leurs bidons métalliques à l’unisson. Mi-athlètes, mi-musiciens, ils s’affrontent, s’accordent, s’unissent et se confrontent. Avec leurs influences nombreuses et variées, Les Tambours sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno, métal et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples. Chaque performance est une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. Tambours du Bronx dernière mise à jour : 2022-05-17 par

