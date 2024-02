APÉRO-CONCERT SONS ET DANSES D’AFRIQUE À VILLENOUVELLE HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle, samedi 2 mars 2024.

APÉRO-CONCERT SONS ET DANSES D’AFRIQUE À VILLENOUVELLE HALLE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle Haute-Garonne

Le Samedi 2 mars 2024 à partir de 19h30 aura lieu un Apéro-Concert dans la Halle de Villenouvelle (Sons et danses d’Afrique).

La Boite à Musique est école de musique (guitare, basse, piano, batterie, chant, chorale, éveil musical) et organisation de concerts.

La boîte à musique est heureuse de vous inviter à son apéro concert gratuit avec le groupe de musique ANGATA et l’école de danse DALL DIAM sous la Halle de Villenouvelle.

Bar & restauration sur place

Tarif Entrée Gratuite

Plus d’informations www.bam31.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02 00:00:00

HALLE DE VILLENOUVELLE 6 Route Nationale

Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie

