APÉRO CONCERT Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Savenay

APÉRO CONCERT Savenay, 14 mai 2022, Savenay. APÉRO CONCERT Savenay

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-14

Savenay Loire-Atlantique Savenay Animé par le Grand Soir (Jazz) – Tout public +33 2 40 56 96 95 Savenay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu Savenay Adresse Ville Savenay lieuville Savenay Departement Loire-Atlantique

Savenay Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay/

APÉRO CONCERT Savenay 2022-05-14 was last modified: by APÉRO CONCERT Savenay Savenay 14 mai 2022 Loire-Atlantique Savenay

Savenay Loire-Atlantique