Apéro concert Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Sulpice-les-Feuilles Catégories d’évènement: 87160

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Apéro concert Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles, 11 juin 2022, Saint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Sulpice-les-Feuilles. Apéro concert route de Saint Hilaire Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles

2022-06-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-11

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 route de Saint Hilaire Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles A partir de 18h30 au terrain du comice Aubrun Bossard – route de Saint Hilaire. Gratuit. Rodolph Dru : 06 01 30 05 45. A partir de 18h30, buvette et restauration. Concert vers 21h. +33 6 01 30 05 45 A partir de 18h30 au terrain du comice Aubrun Bossard – route de Saint Hilaire. Gratuit. Rodolph Dru : 06 01 30 05 45. route de Saint Hilaire Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 87160, Saint-Sulpice-les-Feuilles Autres Lieu Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Adresse route de Saint Hilaire Ville Saint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Sulpice-les-Feuilles lieuville route de Saint Hilaire Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Departement 87160

Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Sulpice-les-Feuilles 87160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-les-feuillessaint-sulpice-les-feuilles/

Apéro concert Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles 2022-06-11 was last modified: by Apéro concert Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles 11 juin 2022 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Sulpice-les-Feuilles 87160