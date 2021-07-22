Apéro-Concert Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-MéanneSaint-Martin-la-Méanne
Apéro-Concert Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Martin-la-MéanneSaint-Martin-la-Méanne.
Apéro-Concert 2021-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-22
Saint-Martin-la-Méanne Corrèze Saint-Martin-la-Méanne
Saint-Martin-la-Méanne
Avec la fanfare Super 5Orkestar, musique des Balkans.
cafedutilleul19320@gmail.com https://cafedutilleul.fr/
dernière mise à jour : 2021-07-15 par