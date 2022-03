Apéro Concert Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Saône-et-Loire

Apéro Concert Saint-Boil, 2 avril 2022, Saint-Boil. Apéro Concert Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes

Saint-Boil Saône-et-Loire Saint-Boil EUR Soirée musicale, récréative et sympathique. Le groupe local, les Jacks-Bar, sait balayer un large spectre de type de musique, Rock, Folk, Variété Française et Internationale. L’entrée sera libre, conditions sanitaires respectées. Une buvette sera disponible ainsi qu’une petite restauration de manière à passer une soirée conviviale à l’orée du printemps. lambdapat@orange.fr +33 3 85 44 06 40 Soirée musicale, récréative et sympathique. Le groupe local, les Jacks-Bar, sait balayer un large spectre de type de musique, Rock, Folk, Variété Française et Internationale. L’entrée sera libre, conditions sanitaires respectées. Une buvette sera disponible ainsi qu’une petite restauration de manière à passer une soirée conviviale à l’orée du printemps. Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Boil, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Boil Adresse Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Ville Saint-Boil lieuville Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil Departement Saône-et-Loire

Apéro Concert Saint-Boil 2022-04-02 was last modified: by Apéro Concert Saint-Boil Saint-Boil 2 avril 2022 Saint-Boil Saône-et-Loire

Saint-Boil Saône-et-Loire